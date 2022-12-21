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Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на майже $2 млрд. Серед іншого дадуть Patriot, - Білий дім

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Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на майже $2 млрд. Серед іншого дадуть Patriot, - Білий дім
В Білому домі офіційно підтвердили плани президента США Джо Байдена оголосити про пакет безпекової допомоги України на суму майже $2 млрд.

Про це заявив на брифінгу представник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (пакет допомоги. - Ред.) міститиме дуже важливу нову здатність: ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", - зазначив він.

США навчатиме українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.

"Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", - пояснили у Білому домі.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Хороший подаруночок нам до Різдва . . Дякуємо народу Америки . !! .
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Уверяю Вас, это не ничто. Сама политическая важность предоставления такой системы, как Петриот, перевешивает все остальное. До этого момента они передавались лишь наиболее близким союзникам и управлялись американскими спецами. Здесь важно само восприятие Украины Америкой и причисление её к группе стан, с которыми США готовы делиться такими технологиями.
  • Підлога Маккартні
    В каждую область по батарее Патриотов надеюсь
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