Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 99 740 осіб (+510 за добу), 267 гелікоптерів, 282 літаки, 3002 танки, 1972 артсистеми, 5979 броньованих машин
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Втрати російських окупантів станом на ранок 21 грудня становлять приблизно 99 740 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила росія в Україні на сьогодні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 99740 (+510) осіб ліквідовано,
танків - 3002 (+7) од,
бойових броньованих машин - 5979 (+5) од,
артилерійських систем - 1972 (+12) од,
РСЗВ - 412 (+2) од,
засоби ППО - 212 (+0) од,
літаків - 282 (+1) од,
гелікоптерів - 267 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1688 (+8),
крилаті ракети - 653 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4608 (+9) од,
спеціальна техніка - 178 (+1).
Дані уточнюються