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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 99 740 осіб (+510 за добу), 267 гелікоптерів, 282 літаки, 3002 танки, 1972 артсистеми, 5979 броньованих машин

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 99 740 осіб (+510 за добу), 267 гелікоптерів, 282 літаки, 3002 танки, 1972 артсистеми, 5979 броньованих машин
Втрати російських окупантів станом на ранок 21 грудня становлять приблизно 99 740 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила росія в Україні на сьогодні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 99740 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 3002 (+7) од,

бойових броньованих машин - 5979 (+5) од,

артилерійських систем - 1972 (+12) од,

РСЗВ - 412 (+2) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 282 (+1) од,

гелікоптерів - 267 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 1688 (+8),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4608 (+9) од,

спеціальна техніка - 178 (+1).

Також читайте: Минулої доби вражено склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження ворога, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 99 740 осіб (+510 за добу), 267 гелікоптерів, 282 літаки, 3002 танки, 1972 артсистеми, 5979 броньованих машин 01

Дані уточнюються

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
  • GoodWin
    наближається свято ! по 100 не чокаясь!
  • AbOriginal_UA
    Запомним эту дату: 21.12.22 - перемололи/утилизовали первые 100 тысяч !
    Начинает работу над второй сотней тысяч !
    Слава ЗСУ !!!
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