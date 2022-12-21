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Окупанти змушують кримчан залишати нерухомість на пляжах для будівництва окопів

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Окупанти змушують кримчан залишати нерухомість на пляжах для будівництва окопів
Російські загарбники в окупованому Криму змушують місцевих мешканців, які мають нерухомість на пляжах, залишити її для "будівництва оборонних споруд".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Представництво президента в АРК.

"Як стало відомо Представництву, окупанти продовжують готувати окопи. У с. Міжводне місцевих мешканців, які мають нерухомість на пляжі, змушують все звільнити та залишити, бо заважають "дєлать оборонітільниє сооруженія", - йдеться в повідомленні.

Водночас мілітаризація окупованого Криму набирає обертів. Керівник окупаційної адміністрації Аксьонов заявив, що планується збільшення показників військово-промислового комплексу півострова у 2023 році

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Всьо "падамашнєму"!
  • Kenny Trio
    Отжимают у холопов недвижимость под предлогом обороны. Идиоту понятно, со стороны моря никто не зайдет😂🤣😂
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    панікі нєт
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