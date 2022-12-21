Окупанти змушують кримчан залишати нерухомість на пляжах для будівництва окопів
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Російські загарбники в окупованому Криму змушують місцевих мешканців, які мають нерухомість на пляжах, залишити її для "будівництва оборонних споруд".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Представництво президента в АРК.
"Як стало відомо Представництву, окупанти продовжують готувати окопи. У с. Міжводне місцевих мешканців, які мають нерухомість на пляжі, змушують все звільнити та залишити, бо заважають "дєлать оборонітільниє сооруженія", - йдеться в повідомленні.
Водночас мілітаризація окупованого Криму набирає обертів. Керівник окупаційної адміністрації Аксьонов заявив, що планується збільшення показників військово-промислового комплексу півострова у 2023 році