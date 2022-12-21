Звання Героя України просять присвоїти сержанту Ярославу Шинкаренку, який загинув у бою з окупантами, - петиція

На сайті Офісу Президента зареєстровано петицію із закликом присвоїти звання Героя України сержанту Ярославу Шинкаренку, який загинув у бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ярославу Шинкаренку 22 роки, він з Київщини, з родини військових. У жовтні 2020-го отримав звання Народного Героя України за врятовані людські життя.

"Чотири роки він був на війні в складі 131-го окремого розвідувального батальйону. Згодом звільнився із Збройних Сил, але 24 лютого о 8 ранку був у військкоматі. Його розподілили в 72-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ імені Чорних Запорожців. Cтав командиром відділення розвідувальної роти. Підрозділ брав участь у боях на Київщині, під Броварами.



В селі Плоске група "Ярика" потрапила під масований артилерійський обстріл в оточенні. Шинкаренко, єдиний серед всієї групи мав бойовий досвід і вивів з оточення 8 осіб, а потім повернувся по ще одну групу, і також вивів її.



"Потім був Ірпінь, Горенка, Димер, де він так само вправно і вміло воював і допомагав побратимам. А потім та ж Київщина, але під кордоном з Білоруссю. Поліське… Бойове патрулювання на автомобілі… Він був за кермом, їх було 4. Наїхав на ворожу міну ТМ своїм колесом і прийняв весь удар на себе… Він один загинув на місці", — розповіла про загибель свого сина мама військового Олена Кукла.



Це було 19 квітня — "Ярик" підірвався на ворожій міні. Матір поховала сина та нині є волонтером,яка намагається забезпечити усім необхідним підрозділи які звертаються до неї по допомогу", - йдеться в петиції.

Інтерв'ю з Ярославом Шинкаренком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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