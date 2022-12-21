Делегація України під час візиту до США проситиме Вашингтон про постачання ракет ATACMS та безпілотників Grey Eagle та Reaper, - Politico
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на джерело.
"Очікується, що під час зустрічі з Байденом і його командою з питань національної безпеки українська делегація знову виступить із проханнями щодо армійських тактичних ракетних систем великої дальності (ATACMS) і безпілотників Gray Eagle і Reaper", - зазначає видання.
"Але офіційні особи США не готові поступитися. Білий дім Байдена категорично відхилив відправку ATACMS. Витрати на це є високими, кажуть офіційні особи США. Надсилання ракет великої дальності до Києва може спровокувати Путіна на використання потенційно ще більш смертоносної зброї всередині України", - додали автори матеріалу.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США.