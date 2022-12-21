Окупанти вночі вели вогонь по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана, - Донецька ОВА
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі росіяни вели обстріли по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана.
На Волноваському напрямку 1 людина загинула і 2 дістали поранення у Вугледарі. На території громади під обстріл також потрапила Богоявленка - там без постраждалих.
На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. У Кураховому пошкоджено 4 будинки та інфраструктурний об'єкт, у Курахівці - 3 будинки та господарчі споруди. Також уночі та вранці обстрілів зазнали Авдіївка, Мар'їнка і Красногорівка.
На Горлівському напрямку росіяни напередодні вдень завдали ракетного удару по Костянтинівці - пошкодили дитсадок і 2 будинки. У Бахмуті 5 цивільних дістали поранення, пошкоджено 1 будинок.
На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Торському Лиманської громади. Обсяги руйнувань у громаді з'ясовуємо", - йдеться в повідомленні.