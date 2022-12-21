Окупанти вночі вели вогонь по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана, - Донецька ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють обстріли Донеччини.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни вели обстріли по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана.



На Волноваському напрямку 1 людина загинула і 2 дістали поранення у Вугледарі. На території громади під обстріл також потрапила Богоявленка - там без постраждалих.



На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. У Кураховому пошкоджено 4 будинки та інфраструктурний об'єкт, у Курахівці - 3 будинки та господарчі споруди. Також уночі та вранці обстрілів зазнали Авдіївка, Мар'їнка і Красногорівка.



На Горлівському напрямку росіяни напередодні вдень завдали ракетного удару по Костянтинівці - пошкодили дитсадок і 2 будинки. У Бахмуті 5 цивільних дістали поранення, пошкоджено 1 будинок.



На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Торському Лиманської громади. Обсяги руйнувань у громаді з'ясовуємо", - йдеться в повідомленні.

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