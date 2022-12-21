Маск хоче піти з посади голови Twitter. Шукає, "когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу"

Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск заявив, що піде з посади генерального директора компанії, коли знайде собі наступника.

Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Я піду з посади генерального директора, щойно знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу. Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів", - пообіцяв Маск.

Кілька днів тому Маск запустив у Twitter опитування про те, чи має він піти у відставку з поста керівника компанії, і запевнив, що дотримається його результатів. 20 грудня стало відомо, що за відхід Маска виступили 57,5 відсотка з 17,5 мільйона акаунтів, які голосували.

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Після цього він натякнув, що у хід голосування могли втрутитися боти. І заявив, що дозволить брати участь у голосуванні щодо політики Twitter лише передплатникам Twitter Blue.