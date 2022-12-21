У Росії саджатимуть пожиттєво за допомогу диверсантам

Держдума РФ ухвалила закон про довічне ув’язнення за сприяння диверсійній діяльності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Закон доповнює Кримінальний кодекс РФ статтею "Сприяння диверсійній діяльності".

За "схиляння, вербування або залучення особи" для здійснення диверсії, озброєння або підготовку інших людей з цією метою, а також фінансування диверсії передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до 15 років зі штрафом (300 тис. - 700 тис. руб. або у розмірі зарплати за два-чотири роки) або без нього або довічного позбавлення волі.

Також у Кримінальному кодексі буде передбачено покарання за "пособництво" диверсії, створення "диверсійної спільноти" та "проходження навчання з метою здійснення диверсійної діяльності".

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