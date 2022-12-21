Російські війська обстріляли прикордоння Сумщини й Харківщини з вертольотів та мінометів

Російські окупаційні війська упродовж минулої доби обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумщини та Золочівську Харківщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Учора, 20 грудня, продовжувалися обстріли з Росії прикордоння деокупованих територій України. Під вогнем ворожої авіації та мінометів опинилися Зноб-Новгородська громада Сумщини та Золочівська Харківщини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після обіду окупанти з вертольота МІ-24 здійснили 6 пусків некерованими авіаційними ракетами по території Золочівської громади. По прикордонню Зноб-Новгородської громади загарбники цілили з мінометів із району населеного пункту Біла Берізка - зафіксовано майже два десятки вибухів мін 120 мм калібру.

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Також в одному випадку підрозділами Сил оборони на Сумщині знищено ворожий дрон-розвідник, повідомили в пресслужбі.