Першочергове завдання СБУ - викриття держзрадників та самоочищення Служби, - Малюк

Служба безпеки України зосереджена на затриманні зрадників всередині країни та самоочищенні власних лав.

Про це розповів очільник спецслужби Василь Малюк в інтерв’ю для телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо багато проводити мегавдалих операцій та планувати їх, але якщо в нас, вибачте, на борту знаходиться один "щур", який своєчасно інформує ворога, то зводиться нанівець весь оперативний задум, наражається на небезпеку весь оперативний склад… Тож моє життєве кредо, перш за все: вичистити лави Служби. Самоочищення - це те, з чого ми починаємо. З чого починається кожен робочий день, кожна робоча нарада у мене", - зазначив Малюк.

Для прикладу він розповів деталі, як відбувалося викриття колишнього очільника Кримського управління СБУ Кулініча, який працював на ворога. Як зазначається, його розробкою та затриманням Малюк займався особисто.

"Це було дуже непросто. Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було більше року", - зауважив Малюк.

Ще одного зрадника Служба викрила у своєму навчальному закладі. Рябуха, керівник Харківського інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ, був резидентом російських спецслужб.

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Також Малюк пояснив, як ворог збирав агентурні повідомлення з України.

"В Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це свого роду "кротоферма", якщо називати речі уже звичними для нас термінами. В тому офісі опрацьовуються різні питання, але його основна задача - збір інформації по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники 5 служби ФСБ РФ. І безпосередньо вони співпрацювали з Кулінічем", - зазначив Малюк.

Також Служба безпеки вичищає російських агентів, у тому числі з церковного середовища УПЦ (МП).

"Якщо людина в рясі і з кадилом - це не є пом’якшувальною обставиною при вчиненні злочину, як і обтяжливою. Наприклад, як коригувальник у рясі, який по мирних кварталах наводив вогонь. Суд йому дав 12 років. Ми його поміняли, він уже поїхав до ворога, підтвердивши свою приналежність до їхніх спецслужб. Що він має спільного з Богом, мені цікаво?" - пояснив очільник СБУ.

Не виключає Малюк також обміну й ще одного підозрюваного у державній зраді - президента промислового гіганта "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.

"Мабуть, він дасть всі покази, і стане також якісним обмінним фондом. І ми зможемо обміняти на нього велику кількість наших Героїв", - додав Малюк.

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