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В енергосистемі значний дефіцит потужності, ситуація у центральному регіоні, зокрема в Києві, складна, - "Укренерго"

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В енергосистемі значний дефіцит потужності, ситуація у центральному регіоні, зокрема в Києві, складна, - "Укренерго"
На ранок 21 грудня зберігаються значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, наразі працюють усі види генерації.

Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною.

"Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато. Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно. "Укренерго", оператори електростанцій та оператори систем розподілу роблять все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: В енергосистемі значний дефіцит потужності, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, - "Укренерго"

Топ коментарі

  • Сірий
    А марахвон працює на повну потужність і пофігу мороз.
  • Oleg Bakhtin
    Настоятельно рекомендую посмотреть публичные данные в системе ENTSO-E.
    Умник ты наш.
  • Stanislav Bryzhyk
    То зробіть вже і останній крок, скажіть, як ви думаєте: чи випадково то, що кацапи зруйнували енергосистему саме в такий спосіб, щоб людям електроенергії не було, а бабосіки з експорту капали атдєльно взятим гудкам і бабломойським?
    Додайте до цього ще купу новин про передачу Україні трансформаторів від купи країн... і результативність...
    І зробіть логічний висновок, що насправді відбувається і хто винуватий.
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