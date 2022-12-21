В Білорусі масово затримують громадян, які повертаються з Польщі

Білоруські ОМОНівці масово затримують на кордоні тих громадян РБ, які повертаються до країни з Польщі.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.

ОМОнівці знімають пасажирів просто з автобусів. Причини затримань різні - когось забирають за участь у різних акціях, інших за зустрічі в Польщі "з ким не треба", деяких за коментарі у соціальних мережах та месенджерах.

Громадяни, які їхали до Білорусі вночі 19 грудня, розповідають, що в день їхньої поїздки лише з одного автобуса було затримано близько 10 людей.

За інформацією правозахисників "Вясни", це не поодинокий випадок - масові затримання на кордоні трапляються протягом кількох останніх днів. Пасажирів знімають як із автобусів, так і з маршруток.

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У людей перевіряють документи і, якщо знаходять "того, кого треба затримати", приїжджає ОМОН і тільки потім автобус їде далі, але вже без деяких пасажирів.