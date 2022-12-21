У СБУ заявили про замахи на Буданова та Резнікова

Спецслужби РФ готувалися ліквідувати главу української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова, проте СБУ вдалося запобігти замахам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів керівник СБУ Василь Малюк в інтерв'ю телеканалу 1+1.

"Вони (росіяни, - ред.) постійно над цим (замахом на главу СБУ, - ред.) працюють. Ми не все розповідатимемо, оскільки вони також навчаються на своїй ганебній практиці. Працюють вони не тільки щодо мене, а щодо багатьох високопосадовців у нашій країні. Відносно нещодавно була підготовка замаху на мого побратима Кирила Буданова та міністра оборони Резнікова", - зазначив він.

За словами Малюка, в Україну було відправлено виконавця, а до цього росіяни ставили "перевірочне завдання" наявній ворожій агентурі в країні з ліквідації одного військовослужбовця. Однак він не сказав, про кого йдеться.

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"Було зроблено контроль за скоєння злочину, імітація. Фотовідгуки їм надіслали, за це вже розрахувалися. Потім зрозуміли, що можуть працювати та відправили виконавця для великої справи. Для початку вони платили 100 тисяч доларів, щоб усе це розпочати, а вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він (виконавець, – ред.) через третю країну. Таких історій не одна, їх до 10", - розповів керівник СБУ.

Нагадаємо, в ОП заявили, що з початку військового вторгнення РФ було скоєно понад десяток замахів на президента України Володимира Зеленського.