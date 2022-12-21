Херсонський журналіст Костянтин Риженко заявив, що у нього стріляли в Києві

Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомив, що на нього було скоєно замах у Києві. За його словами, поблизу будинку, де він зараз мешкає, на нього із пістолетом напав невідомий. Риженко повідомив, що був у бронежилеті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Риженко написав у телеграмі.

Журналіст зазначив: "Вчора ввечері через неймовірні пробки поїхав на метро на полігон (я займаюсь зі знайомими силовиками, бо як показує час, зараз треба мати відповідну підготовку).

Аби не везти в руках бронік в якому займаюсь одягнув його на себе. Коли повертався вирішив зайти в аптеку, бо ще трохи маю застуду.

В найбільш темному кутку вулиці неподалік перехрестя біля аптеки до мене швидко наблизився чоловік і зробив два постріли в область грудної клітини. Після чого я впав, а чоловік швидко побіг в напрямку Овруцької.

Наразі в мене забій ребер та м'яких тканей, життю вже нічого не загрожує".

Він зазначив, що "за рекомендацією свого куратора написав заяву до СБУ. (Оскільки я таємно ще з часів окупації співпрацював з ними мені була надана рекомендація написати заяву саме у СБУ.) Наразі ведеться слідство".

Також, за його словами, "слідство шукає свідків".

Журналіст зазначив, що його "врятувало те, що ліньки було нести бронік в руках, а також врятувало що він був гарної якості".

На думку Риженка, причинами цього замаху могла бути його професійна діяльність, також можливий і "руський слід".

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