Морпіхи за минулу добу ліквідували 17 окупантів, танк, міномет і сховище боєприпасів, - ВМС

Військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу ліквідували трьох російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба ВМС повідомляє у телеграмі.

"Минулої доби, 20 грудня, морські піхотинці знищили 3 окупанти", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого знищено 14 російських військових, танк, бойову машину піхоти, міномет та сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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