Угорщина і в 2023-му "триматиметься подалі" від війни в Україні, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіцяє зберегти і в наступному році підхід, за якого Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Європейську правду.

Орбан назвав одним із визначних досягнень свого уряду цьогоріч те, що Угорщині вдалось "триматись подалі" від війни в Україні. За його словами, у цій війні є тільки переможені, якими Орбан вважає Україну та Росію, а також Європу, що страждає від санкцій та переживає економічний спад.

"Європа вже дрейфує до війни. Той, хто постачає зброю - по щиколотку у ній, той, хто тренує солдатів - по пояс, той, хто тренує цілу воюючу країну - по вуха у війні", - сказав Орбан, висловивши сподівання, що Європа не опиниться "по шию у війні".

За його словами, наступного року Угорщина й надалі буде залишатися осторонь, але надаватиме гуманітарну допомогу біженцям з України.

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На запитання про те, планує він у наступному році відвідати Київ, Орбан відповів, що це питання "не перебуває у його програмі".

Орбан також повторив свою минулу заяву, що вважає існування незалежної та суверенної України національним інтересом Угорщини.