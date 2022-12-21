Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідає Москву. Переговори стосуватимуться ЗАЕС, - росЗМІ
Про це повідомив постійний представник РФ у Відні Михайло Ульянов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, на порядку денному стоїть питання створення захисної зони навколо Запорізької АЕС. У консультаціях візьмуть участь представники МЗС РФ, Росгвардії, "Росатому" та Ростехнагляду.
Візит має відбутися в четвер, 22 грудня.
Нагадаємо, зараз, попри оголошену окупантами "анексію" Запорізької АЕС, на станції продовжують працювати українські фахівці. За ситуацією на ЗАЕС також спостерігають представники МАГАТЕ, які регулярно звітують про обстріли станції та напружену ситуацію.
МАГАТЕ вже кілька разів закликало РФ вивести свої сили з найбільшої в Європі атомної станції. Гендиректор Агентства Рафаель Гроссі також намагається домовитися про створення зони безпеки на станції.