Найближчі місяці будуть вирішальними у війні. Україна готується до викликів, - Данілов

Російська Федерація не може перемогти Україну у відкритому бою, тому йтиме до кінця у своїх терористичних діях. Україна, зі свого боку, готується дуже активно до того, що найближчі місяці можуть бути вирішальними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми розуміємо, що на сьогоднішній день спроможностей Російської Федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Тому що зараз Російська Федерація з урахуванням того, що вона не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни, вони будуть продовжувати йти, бо вони поставили все на кон", – наголосив Данілов.

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Він також зазначив, що Україна на сьогодні розуміє всі виклики, максимально готується до них, однак також розуміє, що конче необхідна допомога міжнародних партнерів.

За словами Данілова, багато європейських країн змінили своє ставлення до надання допомоги Україні.

"Я дякую всім нашим партнерам за допомогу. І дуже хотілось би звернути ще на одну річ увагу. У Європі певна кількість країн так само змінила свою думку. І якщо вони раніше, умовно кажучи, поставляли каски, дехто – бронежилети, то на сьогоднішній день вони поставляють тяжке озброєння, яке нам конче необхідне, щоб перемогти цього ворога. Але ми свідомі того, що ми захищаємо не тільки себе. Ми захищаємо усю Європу від цієї навали", – підкреслив секретар РНБО.