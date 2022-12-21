Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Росіяни викрали пацієнтів з психлікарень Нової Каховки та Олешків. Відвезли на Арабатську стрілку

4 14218
Росіяни викрали пацієнтів з психлікарень Нової Каховки та Олешків. Відвезли на Арабатську стрілку
Окупанти вивезли викрадених пацієнтів психіатричних лікарень Херсонщині на базі відпочинку на Арабатській стрілці.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх утримують на базі відпочинку "Геолог", яку росіяни захопили й обладнали там психлікарню. Більшість персоналу завезені з рф, але є й місцеві, хто погодився доглядати за пацієнтами", - йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву наголосили що такі дії окупантів є викраденням людей, які не можуть дати собі ради самостійно. Фактично пацієнтів утримують в заручниках.

У Спротиві нагадали, що росіяни також активно викрадають дітей з інтернатів для подальшого "всиновлення". Їх вивозять в віддалені райони РФ - до Ленінградської, Волгоградської, Новосибірської, Тюменської областей.

Читайте: Триває розслідування, завдяки кому ворог зумів швидко окупувати південь України, - Малюк

При цьому російська пропаганда використовує крадіжку дітей та пацієнтів як привід для створення емоційного фону, розповідаючи про "дітей, яких врятували від нацистів".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ben23
    Это так, их подлости нет предела. Не удивлюсь, если они их переоденут в орков и на позиции выставит под предлогом оздоровительной прогулки или ещё какоую гадость придумают
  • Підлога Маккартні
    А зачем они им нужны? Опыты будут проводить над душевно больными людьми? Своих психов мобилизированых чтоли не хватает?
  • Garry Grant
    Кацапи викрали майбутніх депутатів "госдумі" в їх розумінні.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини