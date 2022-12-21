Ми зобов’язані перерізати логістику ворога на Кримському мосту, - Малюк

Виконувач обов’язків глави Служби безпеки України Василь Малюк не коментує публічно обставини вибухів на незаконно спорудженому російськими окупантами мосту через Керченську протоку, проте наголошує, що, відповідно до норм міжнародного і національного права, звичаїв ведення війни, а також виходячи з оперативної обстановки, Україна зобов’язана перерізати там логістику ворога.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Кримський міст. Відповідно до норм міжнародного права, норм чинного законодавства України, звичаїв і традицій ведення війни та виходячи з аналізу оперативної обстановки ми просто зобов'язані там перерізати логістику ворогові", - сказав Малюк.

"Водночас сьогодні вам публічно я не можу якимсь чином це прокоментувати та розповісти якісь деталі", - додав він.

"З часом усе стане відомо... Зараз мені цікаво спостерігати за російським псевдослідством: працюють, затримали, наскільки мені відомо, вже 22 своїх громадян, катують, до речі, їх, проводять поліграфічні дослідження. І мені цікаво, на що вони вийдуть, тож спостерігатимемо, а всі деталі, відповідно, ми дізнаємося після нашої перемоги", - підсумував Малюк.

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