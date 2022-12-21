Україна має повну інформацію про поставки Іраном дронів для РФ, - Данілов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Ми маємо чітке розуміння, за даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, що відбувається з Іраном. Ми більш ніж впевнені, що це іранські дрони. Вони їх поставляли Російській Федерації, на жаль, це відбувається і сьогодні. І для нас це є великим викликом. Більш того, нам достеменно відомо, що Російська Федерація веде з Іраном перемовини про постачання іншого озброєння на територію Росії. З одного боку, ми маємо радіти, що Російська Федерація не має внутрішньої спроможності перемогти у цій війні без залучення інших країн, а з іншого боку, для нас це буде додатковий виклик, якщо Іран наважиться поставити Росії вже не тільки дрони, а й ракети", – наголосив Данілов.
Він додав, що українські військові вже навчилися відбивати атаки дронів, однак, на жаль, є і випадки, коли вони досягають своєї мети, і це є виклик для нашої країни.
Що стосується 50% руйнування української енергетичної системи, від якої потерпає цивільне населення, то, за словами Данілова, РФ як країна-терорист обрала саме такий шлях війни.
"На жаль, вони не знімають з порядку денного дуже просте питання, яке вони ставлять - це знищення нас як нації. Я більше, ніж впевнений, що вони нічим не відрізняються від Гітлера, який був у минулому столітті. Це сучасний такий же режим, такий же Гітлер. Якщо той знищував євреїв, то цей каже: "Я хочу знищити українців", – зазначив Данілов.