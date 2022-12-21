Україна має повну інформацію про поставки Іраном дронів для РФ, - Данілов

Україна повністю володіє інформацією щодо постачання Іраном дронів для РФ. Якщо Іран наважиться постачати Росії ракети, це стане ще одним викликом для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми маємо чітке розуміння, за даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, що відбувається з Іраном. Ми більш ніж впевнені, що це іранські дрони. Вони їх поставляли Російській Федерації, на жаль, це відбувається і сьогодні. І для нас це є великим викликом. Більш того, нам достеменно відомо, що Російська Федерація веде з Іраном перемовини про постачання іншого озброєння на територію Росії. З одного боку, ми маємо радіти, що Російська Федерація не має внутрішньої спроможності перемогти у цій війні без залучення інших країн, а з іншого боку, для нас це буде додатковий виклик, якщо Іран наважиться поставити Росії вже не тільки дрони, а й ракети", – наголосив Данілов.

Він додав, що українські військові вже навчилися відбивати атаки дронів, однак, на жаль, є і випадки, коли вони досягають своєї мети, і це є виклик для нашої країни.

Що стосується 50% руйнування української енергетичної системи, від якої потерпає цивільне населення, то, за словами Данілова, РФ як країна-терорист обрала саме такий шлях війни.

Також читайте: Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на 300 дронів-камікадзе, - Воллес

"На жаль, вони не знімають з порядку денного дуже просте питання, яке вони ставлять - це знищення нас як нації. Я більше, ніж впевнений, що вони нічим не відрізняються від Гітлера, який був у минулому столітті. Це сучасний такий же режим, такий же Гітлер. Якщо той знищував євреїв, то цей каже: "Я хочу знищити українців", – зазначив Данілов.