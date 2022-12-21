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Литва відправила 34 тис. наборів теплого одягу для українських захисників

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Литва відправила 34 тис. наборів теплого одягу для українських захисників
21 грудня Литва відправила Україні першу партію термокомплектів та светрів для Збройних Сил України. Зокрема підготували 34 тис. наборів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Сьогодні першу партію теплих светрів та термокомплектів Литва відправила бійцям України", - пише міністр.

Повідомляється, що в найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 000 светрів і 15 000 термокомплектів.

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