Мешканці Чернігова підтримали мера Атрошенка та виступили проти усунення його з посади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Роботою мера Чернігова Владислава Атрошенка задоволені понад 80% містян. Чернігівці виступають проти рішення суду призупинити його повноваження на рік та вважають це тиском на місцеву владу.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

"83% чернігівчан задоволені роботою мера Атрошенка, 11% - не задоволені, 6% не змогли дати йому оцінку", - йдеться у дослідженні.

Так само, більшість чернігівцв виступає проти призупинення повноважень міського голови та створення у місті ВЦА.

"Дві третини негативно ставляться до ідеї створення у місті Чернігові військово-цивільної адміністрації та призупинення повноважень міського голови та міської ради на час дії воєнного стану в Україні. Підтримують таку ініціативу – 18%", - зазначає "Рейтинг".

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Мешканці міста обізнані у подіях, які розгортаються навколо міського голови Владислава Атрошенко, та виступають за те, щоб він залишився на посаді. Понад 60% містян вважають, що на місцеву владу чиниться тиск.

"71% опитаних добре знають про рішення Яворівського районного суду, згідно з яким мера Чернігова Владислава Атрошенка на рік позбавили права обіймати посаду міського голови. 22% – щось чули про це. 73% чернігівчан не підтримують таке судове рішення, лише 14% – підтримують. 62% переконані, що таке рішення суду є тиском на місцеву владу, 18% вважають, що це є боротьбою з корупцією", - зазначили соціологи "Рейтингу".

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