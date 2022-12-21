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Розвідувальний батальйон з окупованого Криму відмовився воювати проти України, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

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Розвідувальний батальйон з окупованого Криму відмовився воювати проти України, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Розвідбатальйон з окупованого Криму, який в складі окупаційних знаходиться на території України, відмовився брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал Astra, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти посилаються на родичів розвідників.

За їхніми даними, йдеться про розвідбатальйон 127 розвідувальної бригади в/ч 67606.

"Відмовилися, бо дуже великі втрати. Вони не хочуть даремно вмирати", - сказав один із рідних військового, який підписав рапорт про відмову.

При цьому батальйон знаходиться на території України в складі російських окупаційних військ.

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Розвідувальний батальйон з окупованого Криму відмовився воювати проти України, - ЗМІ 01

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Вони не хочуть даремно вмирати Джерело: https://censor.net/ua/n3388366

    а якщо им заплатять , ШОБ НЕДАРЕМНО? Тоді вони пойдуть вбивати українців , гвалтувати жинок і дітей ???
  • Олександр Дніпро
  • Vasyl A_Vinn
    Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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