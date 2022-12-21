Розвідувальний батальйон з окупованого Криму відмовився воювати проти України, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Розвідбатальйон з окупованого Криму, який в складі окупаційних знаходиться на території України, відмовився брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал Astra, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти посилаються на родичів розвідників.

За їхніми даними, йдеться про розвідбатальйон 127 розвідувальної бригади в/ч 67606.

"Відмовилися, бо дуже великі втрати. Вони не хочуть даремно вмирати", - сказав один із рідних військового, який підписав рапорт про відмову.

При цьому батальйон знаходиться на території України в складі російських окупаційних військ.

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