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Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52. ФОТО

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Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52. ФОТО
20 грудня ППО росіян збила в Запорізькій області власний ударний гелікоптер Ка-52.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Першими про збиття повідомили самі російські пропагандисти. Один з їхніх каналів написав, що нещодавно у Запорізькій області самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" "успішно приземлив" повітряний об'єкт у нічний час.

Збитою ціллю виявився ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" окупаційної армії.

У Страткомі ЗСУ підтвердили цю інформацію. Також повідомлення перепостили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52 01
Російська ППО збила в Запорізькій області власний ударний гвинтокрил Ка-52 02

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Топ коментарі

  • ьля
    ну от, а казали, що "панцир" лайно! працює ж!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    маладцы русофашисты)))
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Ай малацццца, премію Дарвіна оператору кацапського ЗРК в студію Ги-ги-ги Ржунімагускацаполаптєщіхлєбатєля
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