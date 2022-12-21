На війні загинув колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв. ФОТО

На фронті загинув активіст спротиву російській окупації Криму і колишній політв’язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про смерть Афанасьєва повідомив його друг і блогер Мирослав Олешко.

"Прощавай Друже, куме. Люблю тебе. Ти вічно з нами, бо ми пам’ятаємо", - написав він.

Де саме і коли загинув Афанасьєв, Олешко не повідомив.

У колишнього політв'язня залишилася дружина та маленька донечка, яка народилася у жовтні 2020 року.

Пізніше Герой України, "луганський партизан" Володимир Жемчугов уточнив інформацію про загибель на фронті колишнього політв'язня Геннадія Афанасьєва.

"Йдуть найкращі. Ми не пробачимо, ми не забудемо! На жаль, керівництво штабу ТРО у Києві вже все відомо. Афанасьєв Геннадій Сергійович 08.11.1990 р. н. 130 батальйон ТРО 241 бригада. Позивний "Тор". Загинув на Луганщині поблизу Білогорівки. Тіло вже перебуває в Краматорську в морзі, завтра відправлять до Дніпра", - написав Жемчугов у соціальній мережі "Фейсбук".

Також він зазначив, що родичам уже повідомили про загибель.

"У Кривому Розі буде процедура впізнання. Чекаємо на виїзд", - додав він у коментарях.

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Нагадаємо, у травні 2014 року після анкесії Криму ФСБ РФ затримала Геннадія Афанасьєва.

Активіста звинуватили у нібито підготовці терористичних актів. Тривалий час він був політичним в'язнем Кремля. Однак пізніше його все ж вдалося повернути в Україну в результаті обміну.

У 2018 році Європейський суд з прав людини зобов’язав РФ виплатити Афанасьєву грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.