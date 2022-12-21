Новини

Січеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 "Грач"

14 62413
Січеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 "Грач"
Військові підрозділу ППО 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ "приземлили" російський броньований штурмовик Су-25 "Грач".

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook-сторінку Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як повідомляють у командуванні, на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ вже 100 збитих повітряних об'єктів ворога.

Зазначається, що сьогодні  літак  збив розрахунок зенітного ракетного комплексу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морпіхи за минулу добу ліквідували 17 окупантів, танк, міномет і сховище боєприпасів, - ВМС

На рахунку Січеславської бригади вже 34 збитих засобів повітряного нападу ворога:

  • 20 літаків;
  • 7 вертольотів;
  • 7 БПЛА та крилатих ракет.

Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Бей кацапа до потери пульса.
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Бейте сволочей кацапских , нет жалости к проклятым рашистам . Убивайте их ,хлопцы , берегите себя . СЛАВА ЗСУ!
  • Danger Zone
    За таким рахунком там вже бригада-мільонер. Хлопці треба ставати мільярдерами - шоб потім знищити бенюмойского.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини