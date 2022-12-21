Росія хоче збільшити армію до 1,5 млн. Для цього підвищують вік призову і кількість контрактників

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців. Він розповів про плани підвищити граничний вік призову та збільшити кількість контрактників в РФ.

Про це Шойгу сказав під час виступу на колегії Міноборони Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

За словами міністра оборони РФ, чисельність Збройних сил РФ необхідно довести до 1,5 млн військовослужбовців. Він уточнив, що 670 тисяч із цих півтора мільйона мають становити контрактники.

Шойгу додав, що в Росії планують поетапно збільшити вік призову громадян на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний - підвищити до 30 років.

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Шойгу доручив до кінця року довести кількість контрактників до 521 тис. з урахуванням заміни в угрупованнях мобілізованих і комплектування нових формувань. Президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден із пропозиціями Шойгу щодо "подальших структурних змін у Збройних силах РФ".

Нагадаємо, в серпні Путін встановив штатну чисельність Збройних сил Росії у кількості 2 млн 39 тисяч 758 осіб, з яких 1 млн 150 тисяч 628 - військові.

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