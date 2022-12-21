До 15 років за ґратами засуджено жителя Сумщини, який передавав у РФ дані щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ
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Мешканець Шостки співпрацював із куратором з РФ і передавав дані про ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, прро це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.
Як зазначається, за публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури суд визнав жителя м. Шостка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).
Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.