До 15 років за ґратами засуджено жителя Сумщини, який передавав у РФ дані щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ

Мешканець Шостки співпрацював із куратором з РФ і передавав дані про ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, прро це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.



Як зазначається, за публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури суд визнав жителя м. Шостка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

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