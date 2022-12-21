Голова СБУ Малюк розповів, як "кротоферма" Сівковича-Клюєва у РФ допомагає ФСБ

Очільник СБУ Василь Малюк обіцяє, що "бавовна" на Росії палала й буде палати в майбутньому. Такі сюрпризи ворогу влаштовує і українська спецслужба, проводячи свої спецоперації на передовій і в тилу ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюк розповів в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "1+1".

Він привідкрив завісу над деякими із цих спецоперацій. "Бавовна палала і буде палати, повірте мені!" – пообіцяв Василь Малюк.

Зокрема, коментуючи інцидент на Кримському мосту, він пояснив, що міжнародне право і воєнні традиції дозволяють перерізати логістику ворога.

Малюк розповів також, як особисто "розробляв" зрадника Кулініча, щоб затримати його на гарячому. "Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було більше року", – повідомив Малюк.

Тож очищення СБУ від кротів досі вважає своїм першочерговим завданням.

Однак деякі топові зрадники працюють на фсб навіть у РФ, збираючи інформацію з України. "В Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це свого роду кротоферма. В тому офісі пропрацьовуються різні питання, але його основна задача – збір інформації по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники 5 служби ФСБ РФ", – зазначив Василь Малюк.

Вичищати зрадників і російських агентів СБУ доводиться і з церкви. Одному з таких священників-коригувальників вогню суд дав 12 років, а потім його обміняли на наших полонених.

А от прогнози щодо путіна у Малюка однозначні, адже спецслужба зібрала цілий масив доказів для міжнародних судів. "Загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає 2 варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь там в бункері на Алтаї", – зазначив Василь Малюк.

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