У окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух, - Андрющенко
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В Маріуполі в обід пролунав вибух, який було чутно в декількох районах міста. Після цього ж в бік Бердянська вилетіли декілька верьольотів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, вибух стався о 14:00 з епіцентром в районі вулиці Купріна.
"Одразу після вибуху над містом з’явились гвинтокрили, що рушали в бік Бердянська на великій висоті. Дехто з них випускали теплові пастки", - відзначив радник мера Маріуполя.