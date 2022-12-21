Байден запросив Зеленського до США, оскільки війна в Україні перейшла в нову фазу, - Кірбі

Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу до Вашингтона цього тижня, оскільки війна в Україні вступила в новий етап.

Заявив в ефірі CNN речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Президент справді вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в... нову фазу цієї війни, агресії Путіна, що це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити", – сказав він в ефірі CNN This Morning.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США разом із збереженням санкцій проти Росії.

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Але Кірбі сказав, що вони також обговорять, як може закінчитися війна – делікатна тема, яка є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами.

"Я не сумніваюся, що вони будуть обговорювати поняття президента Зеленського про "справедливий мир" і про те, як це виглядає, які його компоненти, і як ми допоможемо Україні досягти цього", – сказав він.

За словами речника речник Білого дому з питань нацбезпеки, Зеленський усвідомлював ризики, на які він йшов, покидаючи Україну, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.

"Ми співпрацюємо з ним і його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо безпечно здійснити цю поїздку, як проїжджаючи через Сполучені Штати, так і повертаючись назад", – додав Кірбі.

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Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) 19 грудня заявив про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

Також про можливість нового наступу в найближчі місяці заявляла українська влада, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтервʼю виданню The Economist заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.