США чекають, щоб Зеленський підтвердив, що підтримує американський закон щодо визнання Росії державою-агресором, - CNN

США планують оголосити Росію державою-агресором, однак для початку хочуть дізнатися, чи підтримає відповідний законопроєкт президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що протягом останніх кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена працювала з Конгресом над законодавством, яке б офіційно визнало Росію як "державу-агресора". Як зазначають джерела, законодавці очікують схвалення з боку Володимира Зеленського, коли він особисто звернеться до Конгресу.

Якщо ж президент України підтримає пропозицію, спікер Палати представників Ненсі Пелосі представить законопроєкт вже поточного тижня. Водночас неясно, як обидві палати зможуть прийняти його до того, як підуть на канікули, що знаменуватиме кінець 117-го Конгресу.

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Зазначається, що ярлик "держава-агресор", є менш агресивним, ніж "держава-спонсор тероризму", який багато законодавців вимагали накласти на Росію після її повномасштабного вторгнення. Білий дім довгий час чинив опір, оскільки побоювався негативних наслідків для обміну полоненими, посередництва ООН щодо вивозу зерна з України та іншого.

Ще на початку місяці державний секретар Ентоні Блінкен зазначив, що наразі ведеться робота над законодавством, яке допоможе США обійти проблеми, що пов'язані з використанням визначення "держава-спонсор тероризму".

Високопоставлений представник адміністрації підтвердив, що "ми перебуваємо в контакті з Конгресом щодо нових механізмів підзвітності, над якими він працює, - таких, які не призведуть до ненавмисних, шкідливих глобальних наслідків від надання статусу держави-агресора і дійсно ефективно розглянуть справу про звірства і агресію Росії".

Проєкт пропозиції, як пише видання, передбачає запровадження нових жорстких санкцій проти високопосадовців Росії, які причетні до війни в Україні.

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