Швейцарія приєдналася до нового пакету санкцій ЄС, запровадженого у зв’язку з постачанням Росії іранських безпілотників
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Швейцарія слідом за ЄС запровадила нові санкції проти РФ, до санкційних списків потрапили 141 фізична та 49 юридичних осіб.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, йдеться в заяві швейцарського уряду.
"Швейцарія вносить зміни до санкційного режиму в рамках заходів, які ухвалив ЄС у зв'язку з постачанням іранських безпілотників Росії та тривожною ситуацією, яка зберігається в Україні", - зазначили в уряді країни.
Нагадаємо, 16 рудня Євросоюз погодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.
Обмеження стосуються військово-промислового комплексу, телеканалів, банків і надання консалтингових послуг компаніям із РФ.
Разом з тим, ЄС вирішив запровадити нові послаблення, що дозволяють розморожувати активи та надавати кошти і економічні ресурси певним особам, які відіграють значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією.