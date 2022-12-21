Швейцарія приєдналася до нового пакету санкцій ЄС, запровадженого у зв’язку з постачанням Росії іранських безпілотників

Швейцарія слідом за ЄС запровадила нові санкції проти РФ, до санкційних списків потрапили 141 фізична та 49 юридичних осіб.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, йдеться в заяві швейцарського уряду.

"Швейцарія вносить зміни до санкційного режиму в рамках заходів, які ухвалив ЄС у зв'язку з постачанням іранських безпілотників Росії та тривожною ситуацією, яка зберігається в Україні", - зазначили в уряді країни.

Нагадаємо, 16 рудня Євросоюз погодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Обмеження стосуються військово-промислового комплексу, телеканалів, банків і надання консалтингових послуг компаніям із РФ.

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Разом з тим, ЄС вирішив запровадити нові послаблення, що дозволяють розморожувати активи та надавати кошти і економічні ресурси певним особам, які відіграють значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією.