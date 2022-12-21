ЗСУ завдали вогневого ураження по польовому аеродрому біля Каховки, де було 30 одиниць техніки, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про вогневе ураження скупчення ворожих військ на аеродромі Каховки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "20 грудня цього року вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу уточнюється".