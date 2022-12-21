Новий пакет допомоги від США на 1,85 млрд дол. включає 1 батарею ЗРК Patriot та різні види боєприпасів

Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У межах 1 мільярда доларів, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися: боєприпаси для HIMARS; 500 високоточних артснарядів 155 мм; 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них; по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar; 120 броньовиків HMMWV; шість броньованих ваговозів; ракети HARM; високоточне авіаційне озброєння; понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення; тактичні захищені засоби зв’язку; броню.

А в межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані: 45 тисяч артснарядів 152 мм; 20 тисяч артснарядів 122 мм; 50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тисяч танкових снарядів 125 мм; термінали супутникового зв’язку SATCOM; а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.

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