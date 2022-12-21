Червоному Хресту вдалося потрапити в місця утримання українських полонених на території Росії

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) днями потрапив на місця утримання українських полонених на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Телеграмі.

"Представник Координаційного штабу повідомив, що МКЧХ днями вдалося потрапити в місця утримання наших полонених на території РФ. У які саме – представники Червоного Хреста не повідомляють. Також, за інформацією МКЧХ, близько 120 наших захисників у неволі отримали теплі речі й засоби гігієни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, про це йшлося під час онлайн-зустрічі з родинами полонених захисників з полку "Азов", які об’єдналися у громадську організацію "Жінки зі сталі".

Під час зустрічі рідні нарікали, що листи не доходять до полонених азовців. Раніше була домовленість, що МКЧХ організує відправлення листів від рідних до полонених, яких визнала росія.

"Попри те, що під час виходу з "Азовсталі" МКЧХ анкетував наших захисників, росія офіційно не визнає їх полоненими. Тому листи азовцям, на жаль, не передаватимуть. Ми працюємо, щоб це виправити. Листи в рф на останньому етапі розсилає російське міністерство оборони – вся відповідальність за це на ньому. Звільнені полонені кажуть, що послань від рідних не отримували", - сказала представниця Національного інформаційного бюро.

Читайте також: Не можемо підтвердити зустріч Червоного хреста з українськими військовополоненими, - Лубінець