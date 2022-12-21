Зеленський прибув у Вашингтон. ВІДЕО+ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у столицю США Вашингтон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки", - повідомив Зеленський у фейсбуці.
"Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - наголосив президент.