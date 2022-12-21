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Зеленський прибув у Вашингтон. ВІДЕО+ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у столицю США Вашингтон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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"Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки", - повідомив Зеленський у фейсбуці.

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"Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - наголосив президент.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Зеленського до Вашингтона: ЗМІ опублікували розклад зустрічі

Топ коментарі

  • Малий Бешкетник
    А де ж Єрмачок?
  • Colt
    За ним выслали американский самолёт - попробуй сбей. Респект.
  • Jumvel App
    По трапу спускається, куди там без нього..
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