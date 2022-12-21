Україна звільнить Крим до кінця серпня 2023 року, - Ходжес

Окупований Крим буде звільнено до кінця майбутнього літа. Для цього не обов’язково кидати танки на штурм Перекопу.

Такий прогноз зробив генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес під час зустрічі в "Атлантичній раді" у Вашингтоні 20 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На його думку, щоб витіснити російські війська із Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів лише два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Уже сьогодні Україна спроможна влучати по цих цілях, і Крим дедалі більше нагадує пастку для збройних сил РФ, каже Ходжес.

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За його словами, "Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил".

Про те, що Україна потребує ATACMS, говорять місяцями, але їх досі нема.

Як вважає американський генерал, причина у тому, що "Надто багато людей в адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму. Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо. І що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби".

Цю думку про причини зволікання з потужною наступальною зброєю для України поділяють і інші експерти, які виступали на дискусії "Атлантичної ради".

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Як вважає Ходжес, "Білий дім повинен сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла. 10 місяців триває війна, а Білий дім ніяк не може подолати цей останній маленький бар’єр і сказати: "Ми зробимо все, щоб Україна перемогла". Якби вони це сказали, то всі розмови про те, скільки і якої зброї давати, не були б навіть предметом для дискусії".

"Я думаю, що Крим це ключ до перемоги. Це вирішальна територія", - підкреслив генерал Ходжес.

За його словами, допоки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, - півострів залишатиметься майданчиком для початку нової війни. "Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту", - вважає Ходжес.

"Я прогнозую, що Україна звільнить Крим до кінця майбутнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року", - заявив, підсумовуючи дискусію, Бен Ходжес. І додав: сьогодні він ще більш впевнений у своєму прогнозі, ніж місяць тому.

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