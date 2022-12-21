Сі Цзіньпін на зустрічі з Медвєдєвим повторив, що Китай виступає за переговори між Україною та РФ

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву, що його країна хотіла б бачити переговори щодо України.

Відповідні слова наводить Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Сі Цзіньпін сказав Медведєву, що його адміністрація "активно просуває мир і переговори".

"Китай сподівається, що відповідні сторони зможуть залишатися раціональними і стриманими, проводити всебічні переговори і розв'язувати взаємні проблеми безпеки політичними методами", - сказав він.

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Китай уникає критики Росії у зв'язку з війною в Україні. Пекін підписав комюніке на саміті G20 в Індонезії в листопаді, в якому йдеться про те, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні", але продовжує утримуватися від того, щоб називати її війною.

У листопаді Сі Цзіньпін заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він проти застосування ядерної сили в Європі, наголосивши на бажанні Пекіна утримати війну Росії в Україні від ескалації.

Цього місяця він використовував переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває з візитом, щоб закликати до зусиль із врегулювання кризи.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній розмові з главою КНР Сі Цзіньпіном попросив його використати вплив на Росію для припинення війни проти України.

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