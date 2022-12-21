Все буде добре. Ні про що не хвилюйтеся, - Кулеба з Вашингтону

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців "ні про що не хвилюватися" і йти вперед до перемоги України та її союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української дипломатії заявив під час включення в Інстаграмі після прибуття разом із Президентом Володимиром Зеленським до Вашингтона.

"Все буде добре. Ні про що не хвилюйтеся. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги України і її союзників, передусім наших вірних друзів - Сполучених Штатів Америки", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув у Вашингтон. ВІДЕО+ФОТО