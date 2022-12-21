Все буде добре. Ні про що не хвилюйтеся, - Кулеба з Вашингтону
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців "ні про що не хвилюватися" і йти вперед до перемоги України та її союзників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української дипломатії заявив під час включення в Інстаграмі після прибуття разом із Президентом Володимиром Зеленським до Вашингтона.
"Все буде добре. Ні про що не хвилюйтеся. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги України і її союзників, передусім наших вірних друзів - Сполучених Штатів Америки", - написав Кулеба.