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Все буде добре. Ні про що не хвилюйтеся, - Кулеба з Вашингтону

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Все буде добре. Ні про що не хвилюйтеся, - Кулеба з Вашингтону
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців "ні про що не хвилюватися" і йти вперед до перемоги України та її союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української дипломатії заявив під час включення в Інстаграмі після прибуття разом із Президентом Володимиром Зеленським до Вашингтона.

"Все буде добре. Ні про що не хвилюйтеся. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги України і її союзників, передусім наших вірних друзів - Сполучених Штатів Америки", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув у Вашингтон. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    "готуйтеся до шашликів"? дес я вже це чув
  • Deodar Revolution
    В Москве вместо ресторана "Киев за три дня" - пришлось открыть забегаловку "За обе щеки"
  • Player New
    Так так, світло заживилося з 5 виміру, ракети перестали літати, артилерія замовкла. Любі друзі реальність кожної хвилини не замовкає, прямо зараз хтось стікає за нас кров'ю.
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