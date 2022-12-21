Американський народ продовжуватиме зміцнювати здатність України захищати себе, - Байден на зустрічі із Зеленським

Президенти України та США розпочали двосторонню зустріч в Овальному кабінеті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент США Джо Байден сказав, що для нього велика честь бути поряд із Зеленським. Він сказав також, що важко повірити, що минуло 300 днів відтоді, як Росія почала наступ на український народ, передає CBS.

За словами Байдена, президент Росії Володимир Путін намагається використати "зиму як зброю". "Український народ продовжує надихати світ. Я говорю це щиро. Не просто надихає нас, але надихає світ своєю мужністю і тим, як вони (продемонстрували) стійкість і рішучість щодо свого майбутнього", - сказав президент.

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Байден переконаний, американський народ як демократи, так і республіканці з гордістю підтримують українців. "Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України захищати себе, особливо протиповітряну оборону", - сказав Байден, додавши, що саме тому США надають Україні систему протиракетної оборони Patriot.

Байден назвав Зеленського людиною року в США, пославшись на звання, яке присвоєно Зеленському журналу Time.