Протягом 21 грудня росіяни завдали 23 удари по Сумщині, - ОВА
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Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький оприлюднив інформацію про "прильоти" по області 21 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Живицький зазначив: "Протягом дня росіяни нанесли 23 удари по прикордонню Сумської області.
Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади.
По Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, 3 прильоти.
Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Було 20 прильотів. Люди не постраждали".