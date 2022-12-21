Протягом 21 грудня росіяни завдали 23 удари по Сумщині, - ОВА

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький оприлюднив інформацію про "прильоти" по області 21 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Живицький зазначив: "Протягом дня росіяни нанесли 23 удари по прикордонню Сумської області.

Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади.

По Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, 3 прильоти.

Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Було 20 прильотів. Люди не постраждали".

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