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Папа Франциск закликав на Різдво згадати про дітей, які потерпають через війну в Україні, та молитися за мир

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Папа Франциск закликав на Різдво згадати про дітей, які потерпають через війну в Україні, та молитися за мир
Наприкінці загальної аудієнції 21 грудня перед Різдвом Папа Римський Франциск закликав молитися за те, "щоби Господь якнайшвидше дарував українцям мир".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Нехай же народження Спасителя принесе всім вам внутрішню втіху та дарує радість почуватися любленими Богом, Який став дитиною", - сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції в середу, 21 грудня 2022 р., звертаючись до молоді, хворих, похилих віком і молодят, а тоді додав:

"А тепер, говорячи про дітей, згадаймо про багатьох дітей в Україні, що страждають, дуже страждають через цю війну. В це свято Бога, Який стає дитиною, пам’ятаймо про українських дітей. Коли я зустрічався з ними тут, більшість з них не може усміхнутися, а коли дитина втрачає здатність усміхатися, це серйозно. Ці діти носять на собі тягар трагедії цієї війни, що є настільки нелюдяною, настільки суворою. Пам’ятаймо про український народ під час цього Різдва: без світла, без обігріву, без головних для виживання речей, і молімо Господа, щоби приніс їм мир настільки швидко, наскільки це можливо".

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А вітаючи польських прочан, Святіший Отець згадав про українських біженців. А сталося це у контексті звичаю залишати за святвечірнім столом місце для неочікуваного гостя. "Цього року його займуть численні біженці з України, яким ви великодушно відчинили двері своїх домівок. Нехай же Божий Син, народжений у Вифлеємі, наповнить любов’ю кожного з вас, ваші родини і тих, кому ви допомагаєте. Нехай принесе мир всім людям доброї волі", – побажав Папа.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Павло ШОвте
  • Самий щирий Українець
    На Різдво, треба на касапію нехрещену анафему накласти... нащо вони дикі мавпи до наших православних свят примазались..
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