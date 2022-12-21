Папа Франциск закликав на Різдво згадати про дітей, які потерпають через війну в Україні, та молитися за мир
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.
"Нехай же народження Спасителя принесе всім вам внутрішню втіху та дарує радість почуватися любленими Богом, Який став дитиною", - сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції в середу, 21 грудня 2022 р., звертаючись до молоді, хворих, похилих віком і молодят, а тоді додав:
"А тепер, говорячи про дітей, згадаймо про багатьох дітей в Україні, що страждають, дуже страждають через цю війну. В це свято Бога, Який стає дитиною, пам’ятаймо про українських дітей. Коли я зустрічався з ними тут, більшість з них не може усміхнутися, а коли дитина втрачає здатність усміхатися, це серйозно. Ці діти носять на собі тягар трагедії цієї війни, що є настільки нелюдяною, настільки суворою. Пам’ятаймо про український народ під час цього Різдва: без світла, без обігріву, без головних для виживання речей, і молімо Господа, щоби приніс їм мир настільки швидко, наскільки це можливо".
А вітаючи польських прочан, Святіший Отець згадав про українських біженців. А сталося це у контексті звичаю залишати за святвечірнім столом місце для неочікуваного гостя. "Цього року його займуть численні біженці з України, яким ви великодушно відчинили двері своїх домівок. Нехай же Божий Син, народжений у Вифлеємі, наповнить любов’ю кожного з вас, ваші родини і тих, кому ви допомагаєте. Нехай принесе мир всім людям доброї волі", – побажав Папа.