Росія нарощує військову присутність в Арктиці, - CNN
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
На фото показано цілу низку російських радіолокаційних баз і злітно-посадкових смуг, які були вдосконалені за останній рік.
"Арктичний Регіон давно є ключовим для нафтогазового сектора Росії, а також для її ядерної оборони, оскільки в цьому районі розташовується значна частина сучасної ядерної зброї і підводних човнів", – йдеться в матеріалі. Видання зазначає, що Арктика життєво важлива для Росії ще й тому, що танення льодовиків відкриває нові морські шляхи з Південно-Східної Азії до Європи.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нещодавня напруженість змусила альянс "подвоїти свою присутність на півночі" у відповідь на дії РФ.
"Найкоротший шлях з Росії до Північної Америки лежить через Північний полюс Арктики. Отже, стратегічна важливість цих районів не змінилася через війну в Україні. Тому ми бачимо, що Росія знову відкриває старі радянські бази, військові об'єкти", – додав Столтенберг.
Як пише СNN, війна в Україні посилила присутність НАТО в регіоні. Як тільки Фінляндія і Швеція приєднаються до альянсу, сім з восьми арктичних держав стануть членами НАТО.
При цьому, за словами генсекретаря НАТО, країни блоку все більше хвилюють потенційні диверсії проти нафтової і газової інфраструктури Норвегії. Поки російська енергетика знаходиться під санкціями, норвезький природний газ становить понад 20% поставок до Європи.
"Після диверсії в Балтійському морі ми подвоїли нашу присутність з кораблями, підводними човнами, морськими патрульними літаками в Балтійському і Північному морях, частково для моніторингу, для кращої ситуаційної обізнаності, але також для того, щоб надіслати меседж Росії про стримування і готовність захистити цю критичну інфраструктуру", – резюмував Столтенберг.