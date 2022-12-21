Росія нарощує військову присутність в Арктиці, - CNN

Незважаючи на великі втрати на війні з Україною, Росія продовжує розвивати свої військові бази в регіонах Крайньої Півночі поблизу Арктики. До таких висновків журналісти CNN дійшли після вивчення супутникових знімків, які видання отримало від компанії Maxar Technologies.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На фото показано цілу низку російських радіолокаційних баз і злітно-посадкових смуг, які були вдосконалені за останній рік.

"Арктичний Регіон давно є ключовим для нафтогазового сектора Росії, а також для її ядерної оборони, оскільки в цьому районі розташовується значна частина сучасної ядерної зброї і підводних човнів", – йдеться в матеріалі. Видання зазначає, що Арктика життєво важлива для Росії ще й тому, що танення льодовиків відкриває нові морські шляхи з Південно-Східної Азії до Європи.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нещодавня напруженість змусила альянс "подвоїти свою присутність на півночі" у відповідь на дії РФ.

"Найкоротший шлях з Росії до Північної Америки лежить через Північний полюс Арктики. Отже, стратегічна важливість цих районів не змінилася через війну в Україні. Тому ми бачимо, що Росія знову відкриває старі радянські бази, військові об'єкти", – додав Столтенберг.

Як пише СNN, війна в Україні посилила присутність НАТО в регіоні. Як тільки Фінляндія і Швеція приєднаються до альянсу, сім з восьми арктичних держав стануть членами НАТО.

При цьому, за словами генсекретаря НАТО, країни блоку все більше хвилюють потенційні диверсії проти нафтової і газової інфраструктури Норвегії. Поки російська енергетика знаходиться під санкціями, норвезький природний газ становить понад 20% поставок до Європи.

"Після диверсії в Балтійському морі ми подвоїли нашу присутність з кораблями, підводними човнами, морськими патрульними літаками в Балтійському і Північному морях, частково для моніторингу, для кращої ситуаційної обізнаності, але також для того, щоб надіслати меседж Росії про стримування і готовність захистити цю критичну інфраструктуру", – резюмував Столтенберг.