На підготовку українських сил до застосування ППО Patriot потрібно кілька місяців, - Пентагон

Українським військовим буде потрібно "кілька місяців", щоб належним чином підготуватися до роботи з системою ППО Patriot.

Про це заявив журналістам високопосадовець Міністерства оборони США після того, як президент Джо Байден оголосив, що США направлять батарею Patriot в Україну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Patriot вимагає навчання, і ми очікуємо, що потрібно кілька місяців, щоб українські сили пройшли підготовку, необхідну для його успішного застосування", - сказав чиновник.

Батарея ППО Patriot та боєприпаси, які США направляють в Україну - в рамках останнього президентського пакету допомоги в галузі безпеки - "надасть Україні критично важливу можливість далекого радіусу дії" для захисту від "крилатих ракет, балістичних ракет і літаків", - додав представник Пентагону.

Україна просить США та країни-союзники НАТО посилити протиповітряну оборону, оскільки Росія продовжує наступ на Україну. За словами урядовця, система Patriot є частиною системи протиповітряної оборони США та інших союзників.

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"Для протиповітряної оборони немає "срібної кулі". Наша мета – допомогти Україні посилити ешелонований комплексний підхід до протиповітряної оборони. Patriot доповнить низку можливостей середньої та малої дальності, які ми надали і які союзники надали у попередніх пакетах пожертвувань ", – пояснили у Міноборони США.