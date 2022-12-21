Зеленський про візит в США: Ми контролюємо ситуацію, тому я зміг приїхати

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів приїхати з візитом у Сполучені Штати Америки раніше, але не дозволяла безпекова ситуація в Україні.

Про це Зеленський сказав на початку зустрічі з Байденом в Овальному кабінеті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я дійсно хотів прибути раніше. Пан президент знає про це. Але я не міг цього зробити, оскільки ситуація була дуже складною. І тепер, коли я приїхав, ми контролюємо ситуацію, і завдяки підтримці, насамперед, вашій підтримці", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що сьогодні з Байденом обговорить важливі теми, оскільки існує багато викликів як в Україні, Європі, так і у світі. Йдеться про ситуацію з електроенергією і про ситуацію на полі бою.

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