ЗСУ встановлюють вогневий контроль над ворогом на лівому березі Дніпра на Херсонщині, - ОК "Південь"

Армія РФ нервується та вишукує місця для дислокації на Півдні, і це розхитує її моральний стан.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Еспресо" керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що ЗСУ встановлює вогневий контроль над ворогом на лівому березі Дніпра, інформує Цензор.НЕТ.

"Підстави панікувати у росіян є з 2014 року, тому що вони вдерлися на чужу територію й намагаються влаштуватися. Сили оборони України вишукують способи вигнати ворога з української території й повернути Україну у свої рідні кордони 1991 року. Окупанти намагаються облаштовувати різні рубежі оборони й це їх стала практика", - зазначила Гуменюк.

За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь", противник намагається відтягнути свої сили й забезпечення якомога далі з-під вогневого контролю ЗСУ, який вони встановлюють на лівому березі Дніпра.

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"Досяжність української артилерії вже дозволяє не давати противнику спокою на великих територіях та нищити його логістику. Зокрема для того, щоб ворог не маючи забезпечення, не мав спокою, і це є розгалуження його зусиль. Така наша тактика показала себе позитивно на правобережжі Дніпра під час звільнення та має результати на лівому березі. Ворог нервує та вишукує місця для дислокації, а це розхитує моральний стан противника", - додала Гуменюк.