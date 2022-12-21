Росіяни примусово "виписали" мешканців лікарні у Запорізькій області для розміщення поранених окупантів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про поведінку російських військ на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"У населеному пункті Новобогданівка Запорізької області окупанти організували польовий шпиталь. У Новотроїцькому, що на Херсонщині, російські загарбники переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. Хворі місцеві жителі були примусово "виписані". У цьому населеному пункті окупанти посилили контррозвідувальні заходи. Все це свідчить про значні втрати ворога", - зазначається у повідомленні.

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