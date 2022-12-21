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Пресконференція Байдена та Зеленського за підсумками перемовин. ВIДЕО

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Спільна пресконференція президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського за підсумками перемовин у Білому домі.

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Читайте також: Американський народ продовжуватиме зміцнювати здатність України захищати себе, - Байден на зустрічі із Зеленським

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Після промови Байдена на спільній пресусі вата і ***** на параші знову димітимуть смородом
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    -мівіна є?
    -є!
    - а Петріоти дасте?!
  • Drbest Good
    Все идеи по плану

    Переговоры Президентов состоялись.
    Пресс конференция проведена.
    Встреча в Конгрессе- на очереди.

    ху&ло в глубоком ауте и
    рвёт последние волосы на голове.
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