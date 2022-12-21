Пресконференція Байдена та Зеленського за підсумками перемовин. ВIДЕО
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Спільна пресконференція президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського за підсумками перемовин у Білому домі.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Після промови Байдена на спільній пресусі вата і ***** на параші знову димітимуть смородом
-мівіна є?
-є!
- а Петріоти дасте?!
Все идеи по плану
Переговоры Президентов состоялись.
Пресс конференция проведена.
Встреча в Конгрессе- на очереди.
ху&ло в глубоком ауте и
рвёт последние волосы на голове.